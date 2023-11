Selon des informations remontées par Mark Gurman, iOS 18 pourrait se présenter comme la mise à jour la plus importante d'iOS depuis plusieurs années. On s'attend ainsi à ce que la prochaine version de l'OS d'Apple se démarque des précédentes par une salve d'améliorations, et notamment grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle et du nouvel assistant d'Apple.

Les performances, la sécurité, les fonctionnalités : tout devrait être révisé ainsi que plus globalement, les services d'Apple comme Music et Messages qui profiteront grandement de l'intégration de Siri dopée à l'iA générative...

Ces améliorations devraient constituer le principal effet "Wow" de la keynote de présentation des prochains appareils, car en marge, l'iPhone 16 pourrait manquer de saveur.

Il semble ainsi qu'Apple a véritablement tout donné avec l'iPhone 15 et que la marque n'en a pas vraiment gardé sous le coude pour la prochaine génération. De fait, l'iPhone 16 devrait représenter une évolution mineure de l'iPhone 15 et ne pas chambouler vraiment le marché.