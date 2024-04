Du 10 au 14 juin prochain se tiendra la WWDC 2024, la grand-messe d'Apple qui sera l'occasion de présenter les nouveautés à destination d'iOS, et plus particulièrement iOS 18.

Un OS qui fera la part belle à l'intelligence artificielle qu'Apple développe depuis des années. On a vu l'IA s'inviter par petites touches dans l'ensemble des smartphones du marché ces dernières années, en se limitant à la retouche photo. Mais depuis quelques mois ce sont les IA plus poussées et génératives qui se déploient, et impossible pour Apple de passer à côté.

Selon Mark Gurman, iOS 18 pourrait toutefois avoir une originalité comparée à Android puisqu'Apple aurait prévu d'intégrer une IA gérée localement. Une partie des requêtes des utilisateurs seraient ainsi gérées directement au niveau de la puissance de calcul de l'iPhone, et non depuis des serveurs Cloud comme c'est le cas pour la majorité des IA.

L'annonce est assez intéressante puisque rappelons-le : les IA sont particulièrement gourmandes en puissance de calcul et indirectement en énergie pour proposer des résultats pertinents. Google avait d'ailleurs déjà annoncé que 8 Go de RAM ne seraient pas suffisants pour faire tourner Gemini en local et qu'il faudrait imposer 12 Go comme une norme sur les smartphones Android pour gérer avec plus d'aisance l'IA en mode local. À titre de comparaison, les iPhone 15 n'embarquent que 6 Go de RAM contre 8 Go pour les version Pro.

Apple pourrait donc faire un double choix : celui de ne pas proposer d'IA en local sur tous ses smartphones et d'en faire à nouveau une force de vente de plus pour sa gamme Pro, et se tourner non pas vers plus de RAM, mais plutôt vers l'intégration d'une nouvelle puce maison entièrement dédiée à l'IA.

Reste qu'Apple ne compte pas miser exclusivement sur l'iA locale qui devrait se limiter aux fonctionnalités basiques ou conscrites au périmètre des données stockées au sein même de l'appareil, sa configuration et ses fonctionnalités. Rappelons qu'à défaut d'avoir finalisé sa propre IA, la solution Cloud privilégiée par Apple sera celle de Google : Gemini, au moins dans un premier temps.