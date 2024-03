Selon plusieurs fuites internes à Apple, la firme de Cupertino compte de faire d'iOS 18 une véritable révolution : le prochain système qui animera l'iPhone et l'iPad devrait offrir une véritable rupture avec iOS17.

On évoque le fait qu'iOS 18 se présentera comme la mise à jour "la plus importante" de l'histoire de l'iPhone. On parle déjà de l'intégration de l'iA Gemini de Google, en attendant le développement de l'iA maison et d'un plus large changement de design.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, iOS 18 proposerait aux utilisateurs de personnaliser l'écran d'accueil à l'extrême. Il serait question de pouvoir réorganiser les icônes comme les utilisateurs le souhaitent.

Une grille permettra toujours de garantir un certain alignement et un peu d'ordre sur l'écran. Mais il devrait être possible de laisser des espaces vides entre les icônes, voire de laisser des lignes vides.

Certaines applications tierces permettent déjà tout cela, comme Widgetsmith ou Shortcuts, mais Apple envisagerait d'intégrer ces fonctionnalités, en apparence basique, directement dans iOS 18.