Le DMA pousse les fabricants à ouvrir un peu plus leurs écosystèmes, et en marge de la montée en puissance de Chrome, Firefox et autres navigateurs sur iPhone, Apple va devoir concéder du terrain sur l'ensemble des services.

Comprenez qu'Apple va devoir permettre aux utilisateurs d'iPhone et iPad de désinstaller toutes les applications préinstallées par défaut sur leur appareil. Cela concerne de fait l'ensemble des services proposés sur iOS comme Safari, Plans, iMessages, Photos, Appareil Photo et même l'App Store.

Apple va également proposer de modifier toutes les applications par défaut jusqu'aux applis essentielles pour téléphoner ou recevoir des SMS et même accéder au GPS, traduire ou écrire du texte... La bonne nouvelle est qu'Apple ira un peu plus loin que ce qu'impose le DMA. Au lieu de simplement donner le choix d'une appli par défaut, il sera possible de désinstaller complètement les applications natives, chose qu'Android ne propose pas puisqu'il est impossible de désinstaller l'appli Photos ou le Play Store par exemple, du moins pas sans quelques manipulations complexes.

Android pourrait donc bien être prochainement contraint de suivre le mouvement et de se mettre au même niveau qu'Apple, qui fera étonnement figure de premier de la classe d'ici quelques semaines...