Cette semaine, Apple a publié une mise à jour iOS 16.3.1 qui apporte d'importantes corrections en matière de sécurité, ainsi que diverses améliorations et des optimisations pour la détection des accidents sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro.

Hormis cette mise à jour de maintenance, Apple prépare iOS 16.4 et vient de mettre à disposition une version bêta. Elle comprend de nouveaux émojis en rapport avec la version 15.0 d'Unicode introduite en septembre, une nouvelle architecture pour l'application Maison (Home).

Avec des accessoires pour le foyer prenant en charge Matter, iOS 16.4 permet de les mettre à jour de manière manuelle ou automatique. Il s'agirait alors de pouvoir passer directement par l'application Maison.

Les notifications avec les applications web

Le plus gros morceau pour iOS 16.4 semble toutefois être le support de Web Push et d'autres fonctionnalités pour les applications web de l'écran d'accueil de l'iPhone. En particulier, l'envoi et l'affichage de notifications.

" Une application web ajoutée à l'écran d'accueil peut demander l'autorisation de recevoir des notifications push, à condition que cette demande soit faite en réponse à une interaction directe de l'utilisateur, par exemple en appuyant sur un bouton d'abonnement fourni par l'application web ", peut-on lire pour les développeurs (WebKit).

Les notifications des applications web sont similaires à celle des autres applications. Elles s'affichent sur l'écran de verrouillage et le centre de notifications. L'utilisateur peut gérer les autorisations par application web dans les paramètres pour les notifications.

Taux d'utilisation d'iOS 16 et iPadOS 16

La prise en charge de Web Push pour iOS (et iPadOS) avait été évoquée dès la sortie d'iOS 16. Toutefois, Apple avait précisé une disponibilité en 2023. Il faudra donc finalement attendre iOS 16.4.

Le groupe de Cupertino dévoile par ailleurs de rares chiffres sur le niveau d'adoption d'iOS 16. En date du 14 février 2023, iOS 16.x atteint un taux d'adoption de 72 % sur l'ensemble des iPhone actifs. Il grimpe à 81 % sur les iPhone introduits au cours de ces quatre dernières années.

Pour iPadOS 16.x, le taux d'adoption est de 50 % sur l'ensemble des iPad actifs et de 53 % sur les iPad introduits ces quatre dernières années.