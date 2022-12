Hormis l'affichage avec rétroéclairage Mini-LED de l'iPad Pro 12,9 pouces, les tablettes tactiles iPad Pro restent jusqu'à nouvel ordre avec la technologie LCD IPS tout en profitant des dernières optimisations pour affiner l'épaisseur des différentes couches et renforcer leurs performances en rendu des couleurs et luminosité.

Le passage à la technologie OLED, qui offre des couleurs plus soutenues et ne nécessite pas de rétroéclairage mais souffre d'une durée de vie plus courte, est prédit depuis des années mais il ne s'est toujours pas concrétisé dans cette catégorie de produit.

Transition vers l'OLED en 2024

L'analyste du cabinet spécialisé dans les technologies d'écran DSCC Ross Young y croit toujours et il continue de prédire une fenêtre de lancement pour 2024. Au site MacRumors, il précise ce calendrier en affirmant que des tablettes iPad Pro 11,1 et 13 pouces OLED seront lancées durant le premier trimestre 2024.

Ces diagonales suggèrent que les bordures se seront encore affinées par rapport aux diagonales actuelles, de 11 pouces et 12,9 pouces respectivement. Apple ne prévoirait pas de transition pour l'iPad Pro 11 vers le mini-LED et le pousserait directement à l'OLED lors d'une prochaine évolution.

La migration vers la technologie d'écran OLED devrait aussi concerner le MacBook à partir de 2024 en débutant potentiellement avec le MacBook Air. Cela reste à confirmer.

L'iPad Pro 14,1 abandonné

Concernant les iPad Pro, il y eu cette année plusieurs rumeurs autour du développement d'un modèle doté d'un affichage offrant une plus grande diagonale. Cela peut se comprendre dans le sens d'une volonté de faire de l'iPad Pro un substitut aux PC portables tout en conservant le côté pratique de la tablette.

Le même analyste Ross Young avait prédit la préparation d'une tablette iPad Pro dotée d'un grand affichage de 14,1 pouces. Toutefois, selon ses dernières informations, son développement aurait été stoppé et le produit ne devrait pas voir le jour.

Cela ne veut pas forcément dire qu'Apple a abandonné toute intention de proposer des iPad Pro de grande taille. La firme semble toujours s'y intéresser et la rumeur d'une tablette tactile de 16 pouces est toujours dans l'air.