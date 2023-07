L'iPhone 12 a été annoncé en 2020 mais, trois ans plus tard, le smartphone est toujours présent dans les gammes d'Apple comme produit d'appel, si l'on excepte le cas particulier de l'iPhone SE.

Le smartphone s'offre une belle longévité et la gamme avait marqué son époque en introduisant un modèle iPhone 12 Mini, disparu depuis des gammes d'Apple au profit d'un iPhone 14 Plus dans la série actuelle.

Avec quatre modèles et trois diagonales d'écran différentes, la gamme iPhone 12 a cherché à toucher un large public tout en préparant la transition visant à distinguer plus nettement les modèles standards des versions Pro.

L'iPhone 12, un vétéran encore vif

Après trois ans de commercialisation, l'iPhone 12 est-il toujours attractif ? Avec son affichage 6,1 pouces OLED et son processeur Apple A14 Bionic, le smartphone a encore du répondant et peut gérer les tâches quotidiennes comme le divertissement ou les jeux sans faiblir.

L'iPhone conserve le style avec encoche (toujours présent sur l'iPhone 14) logeant le capteur photo avant pour FaceTime et les modules de la reconnaissance faciale avancée Face ID.

Et s'il est toujours possible de l'acheter neuf pour 809 euros chez Apple, l'iPhone 12 est aussi disponible pour bien moins cher sur le secteur du reconditionné. Sur certaines plateformes, comme le français Back Market, il se négocie quasiment à moitié prix, avec quelques variations en fonction de l'état d'usure du smartphone.

Des atouts toujours d'actualité

Pour rappel, la série iPhone 12 était la première à accueillir complètement la compatibilité 5G (sub-6 GHz et bande millimétrique) et à proposer des accessoires MagSafe pour sa recharge sans fil.

La partie photo, avec son double capteur 12 mégapixels (grand angle et ultra grand angle), si elle ne profite pas des évolutions des générations plus récentes, reste efficace de jour comme de nuit et permet de filmer jusqu'en 4K 60 fps.

La capacité de stockage n'ira pas plus loin que 256 Go, là où les modèles plus récents peuvent grimper jusqu'à 512 Go, mais cela laisse tout de même de quoi voir venir. Et, bonne nouvelle, la série iPhone 12 fera toujours partie des iPhone mis à jour vers iOS 17 (avec des limitations sur certaines fonctionnalités), ce qui la rend toujours d'actualité.

L'iPhone 12 peut donc toujours constituer une option intéressante pour profiter de l'écosystème iOS et des produits Apple sans devoir débourser des sommes folles, surtout avec un achat en reconditionné chez Back Market ou d'autres plateformes spécialisées dans la remise en vente d'appareils électroniques après révision ou remise en état.