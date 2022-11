C'était l'une des surprises de l'annonce de la gamme iPhone 14 : il est possible d'envoyer des messages d'urgence par satellite grâce à un partenariat avec Globalstar.

Le système, disponible sur les iPhone 14 et iPhone 14 Plus ainsi que sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, fonctionne grâce au modem 5G Snapdragon X65 de Qualcomm qui intègre le support de la bande satellite n53 en association avec des composants RF dédiés conçus par Apple.

Comment ça marche

Il est conçu pour permettre l'envoi de courts messages et d'une position par satellite quand la couverture réseau terrestre est manquante. Une interface spécifique permet d'activer la communication et d'orienter l'iPhone 14 vers les satellites disponibles.

Evidemment, cela ne peut fonctionner qu'en extérieur et en terrain dégagé. Le moindre obstacle, comme le feuillage d'un arbre, peut en effet fortement allonger le temps d'envoi du message qui sera forcément très court.

L'application propose d'ailleurs un formulaire permettant de synthétiser les informations à destination des secours, afin de transmettre les bonnes informations et de faciliter leur transcription.

Le service est offert durant trois ans et se transforme ensuite en abonnement pour qui voudrait le prolonger au-delà. Ce n'est pas le genre de fonctionnalité qui est utilisée couramment et Apple compte sans doute sur un nombre d'usages limités mais elle entre dans un cadre plus large qui fait de l'iPhone un véritable hub d'alerte, entre communications d'urgence par satellite, détection d'accident de la route (avec appel automatique aux secours ou à des proches) et fonction d'alerte en cas de chute.

Actif avec iOS 16.1

Apple annonce la disponibilité dès à présent de la fonction de communication par satellite de l'iPhone 14 aux Etats-Unis et au Canada, avec une extension dès le mois de décembre sur plusieurs marchés européens : Allemagne, Irlande, Royaume-Uni...et France !

Il sera donc possible d'utiliser cette fonctionnalité dans l'Hexagone dont la firme californienne explique qu'elle offrira tout son potentiel en zone rurale ou montagneuse (sous réserve d'un espace dégagé) sans couverture celluaire ou en cas de panne de ce dernier, et notamment dans les situations de catastrophe naturelle.

Pour en profiter, il faut mettre l'iPhone 14 ou l'iPhone 14 Pro à jour en le passant à iOS 16.1 disponible depuis fin octobre, la mise à jour permettant l'activation de la fonction Emergency SOS le moment venu.