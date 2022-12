La détection d'accident est l'une des nouvelles fonctionnalités de l'iPhone 14. Elle vient compléter un ensemble grandissant de fonctions destinées à épauler et prendre soin des utilisateurs et permet en principe d'envoyer une localisation et un message d'urgence aux services de secours ou à des proches dans certaines circonstances.

L'iPhone (et la montre Apple Watch, également équipée) utilise les capteurs de mouvement et l'accéléromètre pour détecter des accélérations brusques et des déplacements rapides typiques d'une chute ou d'un tonneau.

Cette fonction, principalement conçue pour se déclencher en cas d'accident de voiture, peut sauver des vies si l'utilisateur est inconscient ou dans l'incapacité d'utiliser directement l'appareil mobile et des algorithmes sont chargés de détecter les enchaînements de mouvements susceptibles de représenter une chute ou un accident parmi l'ensemble des données reçues.

Pas facile d'éviter les faux positifs

Apple indique avoir affiné son dispositif à partir de données réelles d'accidents pour limiter les faux positifs mais il semble qu'il y ait encore des ajustements à réaliser pour optimiser la détection.

Peu après la sortie de la gamme iPhone 14, il était apparu que l'appel aux urgences se déclenchait dans les parcs d'attraction. En réalité, les accélérations et mouvements induits par des attractions comme les montagnes russes suffisaient à activer les appels aux secours.

Avec la saison hivernale, la détection d'accident de l'iPhone 14 rencontre un nouvel obstacle : les descentes à ski. Aux Etats-Unis, une hausse des appels aux urgences ont été enregistrées dans plusieurs Etats, en Utah et au Colorado, où se situent d'importantes stations de ski.

Dans les stations de ski aussi

Une partie de ces appels sont déclenchés par de fausses alertes d'iPhone 14, encombrant les lignes de communications inutiles. Le fait de descendre une pente suffit à générer des accélérations et de mouvements rapides qui peuvent être assimilés à un accident.

Dans le feu de l'action, les utilisateurs n'entendent pas forcément l'alarme sonore de leur iPhone 14 ou de leur montre connectée Apple Watch et ne la désactivent pas, ce qui a pour conséquence de déclencher l'appel automatique et l'envoi du positionnement GPS.

Les services d'urgence locaux recevraient ainsi entre 3 et 5 appels inutiles par jour, compliquant leur travail. Toutefois, la fonction reste importante en cas d'accident sur les pistes (chute grave, arbre, rocher) et les secours ne recommandent donc pas de désactiver le service.

Il incombera plutôt à Apple d'affiner encore ses algorithmes pour réduire les appels d'urgence infondés, afin que la détection d'accident soit pleinement efficace.