Aujourd'hui, nos vendeurs favoris nous proposent encore des offres incontournables. Et, en ce jour, il y a du lourd ! En effet, un téléphone mobile de la marque à la pomme croquée en promo, ça ne court pas les rues…

Commençons par le smartphone Apple iPhone 14. Ce mobile est équipé d'un écran de 6,1" Super Retina. Le téléphone portable possède une puce A15 Bionic avec 128 Go d'espace de stockage. iOS 16 est installé d'origine. Il est également doté d'un double appareil photo avec un objectif principal de 12 MP et d'une caméra avant avec TrueDepth pour le focus automatique. Ce smartphone est compatible 5G et vous octroie 20 heures d'autonomie.

Ce smartphone Apple iPhone 14 est vendu 834 € au lieu de 1019 €, soit 18% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison est offerte dans un délai de 72 heures.





Continuons avec le PC de bureau tout en un HP 22-df0105nf. Cet ordinateur de bureau possède un écran de 22" FHD à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Athlon 3050U couplé à 4 Go de mémoire vive (RAM). Sur son disque dur mécanique (HDD) de 1 To est installé d'origine Windows 11. Un clavier et une souris de la marque sont également fournis.

Ce PC de bureau tout en un HP 22-df0105nf est commercialisé 519,99 € au lieu de 755,62 € soit 31% de réduction chez Cdiscount. Vous serez livré le lendemain, gratuitement.





Et terminons ce Top 3 avec la barre de son Samsung HW-Q800B. Cet ensemble d'enceintes en 5.1.2 est doté d'une barre de son principale accompagnée d'un caisson de basse de très bonne qualité. Le son est clair et précis, notamment grâce à la technologie Dolby Atmos qui est intégrée dans l'ensemble. Ce kit de haut-parleurs sans fil saura embellir le son de votre TV et lui donner une nouvelle dimension en 3D.

Cette barre de son Samsung HW-Q800B est vendue 499,99 € au lieu de 699,99 € soit 28% de ristourne chez Darty. La livraison est offerte, pour pas un centime de plus.





