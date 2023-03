C'est un classique marketing : pour remettre en lumière un smartphone et relancer ses ventes, une petite évolution cosmétique comme l'arrivée d'un nouveau coloris fait toujours son petit effet.

L'iPhone n'échappe pas à cette mécanique et Apple annonce donc une nouvelle teinte de coque pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus. Préparant le printemps et le retour des beaux jours, c'est donc le coloris jaune qui a été choisi (à ne pas confondre avec les anciennes teintes or) pour illuminer le choix des teintes des modèles.

Pour le reste, les smartphones sont identiques avec l'iPhone 14 au format 6,1 pouces et l'iPhone 14 Plus en 6,7 pouces et leur processeur Apple A15 Bionic. Les deux modèles sont toujours équipés de deux capteurs photo au dos (grand angle et ultra grand angle) et conservent à l'avant l'encoche logeant le module photo avant et le capteur TrueDepth pour la reconnaissance faciale avancée Face ID.

Les mêmes mais en jaune

L'encoche devrait disparaître dans la génération suivante iPhone 15 qui héritera du Dynamic Island sur tous les modèles, si l'on en croit les rendus officieux déjà diffusés sur le Web.

Comme les autres modèles, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus en teinte jaune offriront la possibilité de communiquer avec les satellites de Globalstar pour signaler une situation de détresse grâce à la fonction SOS d'urgence par satellite.

A ceci s'ajoute la détection automatique d'accident de voiture dont Apple vante l'entraînement par IA sur un million d'heures de données de conduite mais qui peut à l'occasion rendre fous les services d'urgence par ses faux positifs.

Disponibles mi-mars

Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, même jaunes, sont bien sûr dotés de la plateforme iOS 16 avec sa haute personnalisation de l'écran de verrouillage et ses widgets tandis que la photothèque partagée iCloud créera un album photo commun aux membres de la famille.

Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus en coloris jaune pourront être précommandés dès le 10 mars 2023 à partir de 14 heures et seront disponibles à partir du 14 mars, aux mêmes tarifs : à partir de 1019 € pour l'iPhone 14 et à partir de 1169 € pour l'iPhone 14 Plus, avec des capacités de stockage de 128 à 512 Go.