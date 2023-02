L'iPhone n'est pas un produit bon marché, c'est une évidence : Apple affiche des tarifs jugés élitistes qui transforment leurs smartphones en véritables accessoires ostentatoires.

À plus de 1400€, l'iPhone 14 Pro Max cristallise les critiques : il s'agit du plus cher des smartphones de la marque, et plus le temps passe, plus se pose la question de la limite de prix que s'imposeront les fabricants. Difficile également de justifier de passer plus d'un SMIC dans un téléphone dont les fonctionnalités ne dépassent finalement pas celles d'un autre smartphone de milieu de gamme pour la majorité des usages.

La situation risque de crisper un peu plus les utilisateurs depuis la publication de l'analyse de Counterpoint. Selon le cabinet, l'iPhone 14 Pro Max dans sa version 128 Go de stockage ne couterait que 464 dollars à fabriquer. Il s'agit là du prix des composants (écran, puces, batterie, châssis).

Moins de 500 dollars de composants

Le cout des composants représenterait ainsi à peine 31% du prix facturé en France par Apple. L'iPhone 14 Pro Max coute 3,7% plus cher à produire que son prédécesseur, l'iPhone 13 Pro Max.

Selon Counterpoint, la puce A16 Bionic représenterait à elle seule 20% du coût total des composants et une augmentation de 2% par rapport à l'A15 Bionic. L'écran se Samsung nouvelle génération représenterait également 20% du cout des composants.

Au-delà du coût des composants, il faut prendre en compte d'autres facteurs comme celui de l'assemblage, de la recherche et développement, de la communication et marketing, des transports et stockage ainsi que logistique en général.

La marge d'Apple sur ses derniers iPhone serait d'environ 40%, soit un record sur le marché. L'avantage d'Apple se situe sur le retour de la souveraineté de la marque sur ses composants clés : processeurs, modems... Qui représentent les plus gros coûts au sein des appareils.