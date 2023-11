Avec la série iPhone 14, Apple a lancé une fonctionnalité inédite : la possibilité d'utiliser une communication d'urgence par satellite directement depuis l'appareil mobile, sans matériel supplémentaire.

Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile dans les territoires sans couverture mobile terrestre (sous réserve d'avoir un ciel dégagé au-dessus de soi) en cas d'accident ou pour les randonneurs perdus.

La période de gratuité étendue

Le service SOS d'urgence par satellite fonctionne avec la constellation de Globalstar et permet de transmettre de courtes informations textuelles et une position GPS. Il a été annoncé avec un accès gratuit durant les deux premières années d'activation de l'iPhone 14, et un abonnement ensuite pour les utilisateurs voulant l'utiliser sur une durée plus étendue.

Mais cette disposition vient de changer. Apple a annoncé une extension de la période de gratuité du service SOS d'urgence par satellite pour les utilisateurs d'iPhone 14 en ajoutant deux années gratuites d'utilisation, valables sur l'ensemble des marchés dans lesquels la fonctionnalité est déployée et pour tous les iPhone 14 activés avant le 15 novembre 2023.

Apple garde le secrets sur les termes de l'accord financier lui permettant d'accéder aux satellites de Globalstar et ne donne pas d'indication sur la tarification de son service après la fin de la période de gratuité.

Android sur la brèche

SOS d'urgence par satellite est disponible sur les iPhone 14 et les iPhone 15 et Apple indique que la fonctionnalité a déjà permis de sauver un certain nombre de vies.

Le monde Android devrait rapidement se mettre à son tour aux communications par satellite avec des possibilités étendues puisqu'au-delà des messages, il est déjà question de communications vocales et d'échanges data dont il reste à voir dans quelle mesure elles pourront être rapidement déployées.

Android 14 comprend déjà toute la couche logicielle nécessaire pour les communications satellites et ce pourrait être une fonction phare de la prochaine génération de smartphones premium.