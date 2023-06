Si l'iPhone voit ses ventes ralentir à travers le monde, Apple se veut particulièrement confiant avec son prochain modèle. La marque américaine assiste ainsi, depuis quelques années, à un ralentissement des ventes de ses modèles les plus accessibles.

L'iPhone 14 a ainsi été boudé des utilisateurs au profit des iPhone 14 Pro, et ce pour plusieurs raisons. Apple a fait le choix de faire stagner son smartphone d'entrée de gamme à l'ancienne génération de processeurs pour ne réserver le principal des nouveautés qu'à sa gamme Pro. Résultat : l'iPhone 14 était jugé bien trop cher au regard des prestations proposées, surtout que dans le même temps la gamme PRO se montrait bien plus séduisante même à prix plus élevé.

Apple optimiste sur les ventes de l'iPhone 15

Néanmoins, Apple se prépare à un véritable succès avec l'iPhone 15. Il faut dire qu'en marge du smartphone lui-même se prépare iOS 17 qui s'annonce particulièrement fourni en nouveautés. De fait, Apple a déjà lancé la production de masse de ses appareils afin d'anticiper des stocks à même de répondre à la demande dès le lancement des smartphones.

Apple ne souhaite pas renouveler les problèmes rencontrés avec l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro dont la vente a été entachée de ruptures de stock un peu partout dans le monde, ainsi que des retards de livraison des précommandes.

La firme de Cupertino aurait ainsi contacté ses fournisseurs et assembleurs qui sont déjà à la tache pour établir les stocks au plus vite : les premiers iPhone 15 sortiront des usines dans le courant du mois de juillet. L'optimisme d'Apple est bien là : la marque espère écouler 89 millions d'iPhone 15 (tous modèles confondus) pour le lancement, contre 78 millions pour l'iPhone 14. Reste à savoir si le public sera bel et bien au rendez-vous.