Ookla vient de publier une étude plutôt intéressante centrée à la fois sur la sortie des nouveaux smartphones et de leur vitesse sur les réseaux 5G en France.

La marque est propriétaire du service Speedtest qui propose à chacun de mesurer sa vitesse de connexion à Internet, tant en mobilité qu'en ADSL ou fibre. Le site a donc repris les mesures de performances en 5G de chaque appareil dès sa sortie sur le marché.

On assiste ainsi à un duel entre les différentes sorties d'iPhone par Apple et les derniers appareils de Samsung, soit sur une période globale qui s'étire du 11 aout 2020 au 20 octobre 2023 et qui concerne ainsi 2 générations d'appareils chez chacune des marques.

L'iPhone 15 en avance sur la 5G

On remarque ainsi que l'iPhone 15 et ses dérivés sont en avance sur l'ensemble des appareils proposés par Samsung avec un débit médian de 331,11 Mb/s pour l'iPhone 15 Pro Max et un upload médian de 17,06 Mb/s.

Le meilleur appareil de Samsung sur la 5G est le Galaxy Z Flip5, soit le plus cher de la marque, avec un débit descendant médian de 251,15 Mb/s et un upload de 15,12 Mb/s.

Seuls les iPhone 14 et iPhone 14 Plus s'affichent en dernière position, mais se retrouvent finalement assez proche du Galaxy Z Fold5 autour des 234 Mb/s en téléchargement.

L'avance d'Apple sur le sujet s'explique assez simplement par l'intégration du modem X70 de Qualcomm.

Reste que ces mesures sont à prendre avec précaution, puisque les débits varient énormément entre les opérateurs, et Ookla n'indique pas si le panel est homogène à travers les modèles sur cet indicateur critique.