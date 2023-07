Dans quelques semaines, Apple devrait officialiser ses nouveaux iPhone 15 et 15 Pro, et plusieurs améliorations sont attendues sur les appareils, avec comme chaque année une hausse tarifaire qui risque de faire grincer des dents.

Laissée de côté pendant plusieurs années, la partie photo de l'iPhone a plus largement évolué sur les dernières versions. Le passage à l'iPhone 14 avait ainsi entrainé une bascule vers des modules plus imposants et plus denses avec 48 millions de pixels.

Un iPhone 15 encore plus doué en photo

Sur iPhone 15, Apple devrait rester sur des capteurs 48 MP, mais cela ne veut pas dire que la partie photo ne va pas évoluer. En effet, la marque de Cupertino a prévu de rester sur une définition de 48 MP, mais via un tout nouveau capteur principal plus grand, et qui permettrait ainsi de capter bien plus de lumière. Cela implique des clichés en conditions de basse luminosités à la fois plus clairs et plus précis.

De précédentes rumeurs évoquaient également le fait que l'iPhone 15 Pro serait à même de capturer des vidéos en 4K ProRes. Selon de nouvelles fuites, il apparait que les appareils seront dotés d'un capteur photo hybride associé à une lentille en verre et 6 lentilles en plastique. Le module principal verrait ainsi son ouverture passer à f/1.7 au lieu de f/1.5 sur iPhone 14. Cela permettrait effectivement de capter plus vite plus de lumière et donc de rendre des clichés plus précis et avec des couleurs plus fidèles à la réalité.