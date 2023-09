Apple introduit ainsi une nouvelle option au coeur de son iPhone 15 qui vise à étendre la durée de vie de ses appareils ou plus précisément celui de sa batterie. Il devient ainsi possible de stopper automatiquement la charge de son appareil lorsque la capacité atteint 80%.

Jusqu'à présent, ce type d'option était surtout mis en avant sur les PC portables avec pour objectif de protéger la batterie des surcharges surtout quand l'utilisateur a pour habitude un usage sédentaire et branché sur secteur.

80% pour épargner sa batterie

Sur iPhone, l'option peut paraitre étonnante alors que nombre d'utilisateurs d'inquiètent de voir leur pourcentable de batterie fondre à vue d'oeil. Pourtant, il est globalement recommandé (et cela vaut pour tous les appareils de ce type) de conserver un niveau de charge situé entre 30 et 80% pour limiter l'usure de la batterie. C'est dans cette plage que le processus de recharge est le plus optimisé et qu'il a le moins d'impact sur les éléments qui constituent la batterie.

Dans les faits, l'option n'est pas une réelle nouveauté puisque Apple l'avait introduite automatiquement depuis iOS 13 via son mode de recharge optimisé qui limitait la charge à 80% et poursuivait ensuite la charge en fonction des habitudes de son utilisateur.

Désormais, ce sont les utilisateurs qui ont la main sur l'option et peuvent l'activer en permanence depuis le menu de réglage dans Batterie / Etat de la batterie et Recharge.