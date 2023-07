Selon un rapport publié par un analyste du groupe financier Barclays, le prix de l'iPhone 15 pourrait véritablement s'envoler comparé à la précédente génération.

Si la tendance est à l'augmentation des prix depuis quelques années, sans justification véritablement pertinente dans une grande majorité des cas, il va falloir s'y faire et encaisser comme possible une nouvelle hausse des prix chez Apple.

Des prix qui grimpent, encore...

Attendus en marge de la keynote de septembre, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max devraient ainsi voir leur prix de départ respectivement augmenter de 100 et 200$ par rapport à l'iPhone 14. Ces informations auraient été obtenues de discussions avec les assembleurs des appareils en Asie.

Concrètement, voici la grille tarifaire à laquelle il faudra s'attendre :

iPhone 15 : 799 $

iPhone 15 Plus : 899 $

iPhone 15 Pro : 1099 $

iPhone 15 Pro Max : 1299 $

Alors que le prix de l'iPhone est encore plus imposant en Europe, il faudra s'attendre à un iPhone 15 à 1119€ et 1579€ pour le premier iPhone 15 Pro Max. Reste à savoir si ces prix vont se confirmer ou non.