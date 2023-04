Le réseau social TikTok séduit de plus en plus les jeunes et il s'offre un joli coup de publicité ces derniers jours avec une vidéo qui dévoile un prototype d'iPhone 15 Pro. La vidéo multiplie ainsi les vues alors même que l'appareil ne s'y affiche pas complet.

Selon son auteur, il s'agit d'un prototype qui viendrait d'une usine de fabrication partenaire d'Apple. On découvre ainsi un smartphone qui se met techniquement à jour pour répondre aux nouvelles normes imposées par l'Europe, à savoir l'éviction du port Lightning pour l'apparition d'un port USB-C dédié tant à la charge qu'à l'échange de données.

L'USB-C présent, ainsi que de novueaux boutons

Apple se plie donc à la volonté européenne d'imposer de la charge universelle sur l'ensemble des appareils électroniques. Rappelons qu'Apple a tenté de repousser au maximum la situation, prétextant la volonté de conserver la possibilité d'innovation... Alors même que les taux de transfert de son port Lightning sur iPhone 14 Pro Max ne répondent pas aux exigences des utilisateurs pro...

L'iPhone 15 Pro devrait également proposer du retour haptique sur ses boutons volume et verrouillage. Ces boutons n'auraient donc plus de fonction mécanique et permettraient à l'iPhone de mieux résister à l'eau et à la poussière sur ces points d'entrée au moins.

Apple ne devrait pas présenter ses nouveaux smartphones avant le mois de septembre et il faudra de nouveau s'attendre à une sortie en deux temps.