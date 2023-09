Voilà qui va rapidement faire déchanter les acheteurs d'iPhone 15 Pro.

Lors de la présentation de ses nouveaux smartphones, Apple a mis en avant la capacité de l'iPhone 15 Pro à proposer de vrais jeux vidéo, avec pour ambition d'en faire une véritable console de jeu. Pour appuyer la situation, Apple annonçait l'arrivée prochaine d'Assassin's Creed Mirage et du remake de Resident Evil 4. Deux jeux premium proposés sur console nouvelle génération ainsi que sur PC, et qui sont à des années-lumière des jeux mobiles traditionnels.

On apprend ainsi que Resident Evil 4, attendu avant la fin d'année sur iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max est déjà disponible dans une version de démonstration permettant de profiter des premières minutes du jeu. Il faut compter 19,3 Go de téléchargement, et on peut même précommander le titre, à condition d'avoir 69,99€ à mettre dans un jeu qui sera cantonné à son smartphone... Et il ne s'agit que du jeu de base, le DLC Separate Ways étant proposé à part au tarif de 19,99€.

Le prochain Assassin's Creed Mirage pour sa part sera lancé le 30 octobre prochain sur les smartphones Apple et devrait être proposé autour des 30€. Un prix plus doux, mais rappelons que le titre ne devrait pas proposer autant de contenu que les volets majeurs de la franchise.

Enfin, on apprend également que Resident Evil Village s'invitera également sur iPhone et iPad Pro prochainement, là encore, il faudra s'attendre à un tarif digne de celui pratiqué sur console.