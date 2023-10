L'iPhone 15 Pro est déjà plutôt critiqué pour les problèmes de surchauffe qu'il rencontre depuis son lancement. Mais les choses devraient rapidement revenir dans l'ordre avec iOS 17.1 et le travail mené au niveau des développeurs tiers.

Malheureusement, un autre point ne risque pas d'être corrigé par une mise à jour logicielle : le chassis en titane de l'iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max serait particulièrement fragile. On a déjà vu des iPhone 15 Pro pliés à la force des mains, désormais c'est la variante Max qui est pointée du doigt pour sa fragilité en cas de chute.

La vitre arrière de l'iPhone 15 Pro Max est particulièrement ciblée par les critiques. Lors de tests de chutes, il apparait que l'appareil est bien plus fragile que l'iPhone 14. PhoneBuff a testé ainsi des chutes sur du béton et de l'acier, et manque de chance pour l'iPhone 15 Pro Max, le premier test a directement fait fissurer la vitre arrière du smartphone d'Apple.

Pendant ce temps, après 4 chutes, le Samsung Galaxy S23 Ultra n'a encaissé que quelques dommages dans les coins.

Au terme des tests, les deux appareils restent heureusement fonctionnels, mais les changements de vitres imposés peuvent couter cher aux utilisateurs. L'iPhone 15 Pro s'incline sur ce terrain face à Samsung, même si la partie en titane a mieux résisté que l'aluminium des tranches de l'appareil du Sud-Coréen.