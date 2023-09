C'est une position à laquelle nous ne sommes pas vraiment habitués avec Apple : la firme mise de plus en plus sur le jeu vidéo pour séduire les utilisateurs et si l'on avait vu quelques investissements réalisés du coté d'Apple Arcade, désormais ce penchant est plus officiellement affirmé.

Il est ainsi question pour Apple de mettre en lumière les performances atteintes par sa puce A17 Pro installée au coeur des iPhone 15 Pro, et notamment de la partie GPU qui prend en charge le Ray tracing ainsi que diverses technologies comme MetalFX.

Jeremy Sandmel d'Apple a ainsi indiqué qu'il serait de plus en plus facile de procéder à des portages au sein de l'écosystème Apple du fait d'un rapprochement des architectures Apple Silicon dédiées aux dispositifs mobiles (A17 Pro) et aux ordinateurs (Mac), avec des rendus qui pourraient même se montrer identiques à ceux proposés sur PC et consoles.

Apple aurait particulièrement travaillé avec ses équipes pour limiter la surchauffe tout en libérant toute la puissance de sa puce A17 Pro afin qu'elle soit en mesure de proposer une expérience idéale en jeu. L'arrivée de jeux comme Resident Evil 4 Remake et Assassin's Creed Mirage sur Mac mais aussi sur iPhone 15 et Apple promet donc une expérience très proche entre les plateformes.

Selon les techniciens de la marque, il serait même possible de brancher l'iPhone 15 sur un écran dédié via sa prise USB-C. On pourrait donc transformer assez simplement son iPhone 15 Pro en console de jeux, et c'est d'ailleurs ce qu'avancent les ingénieurs de la marque en annonçant que " la meilleure console de jeu est celle que l'on a sur soi" et l'iPhone 15 Pro sera "la meilleure console de jeu".

Reste à savoir ce que cela donnera vraiment avec les titres gourmands, ce qu'il en sera de l'autonomie du smartphone en conditions de jeu sans compter le mode d'installation proposé : à plus de 100 Go d'espace disque demandé par les jeux premium, le jeu sur iPhone 15 Pro pourrait rapidement trouver des limites.