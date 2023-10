Apple fait chaque année de plus en plus d'efforts pour installer ses nouveaux iPhone comme les rois incontestés de la photographie. Mais avec l'iPhone 15 Pro, aucun trône en vue : DxOMark félicite la marque, mais le roi de la photo sur smartphone n'est pas détrôné.

L'iPhone 15 Pro et Pro Max sont sortis depuis quelques semaines et les deux appareils les plus haut de gamme d'Apple sont ainsi passés du côté du laboratoire français de DxOMark, référence en matière de test qualité pour la photographie. Et malgré de jolis efforts, les appareils d'Apple ne s'installent pas au top du classement de la marque.

L'iPhone 15 Pro au top des meilleurs photophones

C'est le Huawei P60 Pro qui conserve ainsi son titre de meilleur photophone du marché depuis sa sortie en mars dernier. Malgré tout, les deux appareils d'Apple sont en embuscade puisqu'ils s'installent à la deuxième et troisième place avec 154 points en photo.

Les deux appareils font ex aequo avec une configuration identique. DxOMark félicite une luminosité particulièrement élevée dans les clichés avec d'excellents contrastes et une bonne maitrise du HDR. L'exposition est également bien ajustée avec des rendus de couleurs naturelles. L'autofocus est présenté comme à la fois très rapide et précis dans la mise au point, tandis que la stabilisation optique en vidéo fait des miracles.

DxOMark regrette toutefois un peu de bruit persistant sur les clichés en basse luminosité ainsi qu'une plage dynamique limitée. Les clichés au téléobjectif manquent également parfois de détails dans certaines configurations de fort contraste.