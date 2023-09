Si vous pensiez qu'Apple était déjà allée trop loin avec sa politique tarifaire, n'hésitant pas à embarquer l'ensemble des constructeurs avec elle dans des appareils dépassant les 1200 euros, vous n'avez encore rien vu.

Car l'arrivée de la nouvelle génération d'iPhone sera à nouveau synonyme de hausse tarifaire... De premières fuites évoquaient des prix allant de 799$ pour l'iPhone 15 et jusqu'à 1299$ pour le premier iPhone 15 Pro Max, soit des tarifs de base situés autour des 1119 et 1579€.

Des prix toujours plus élevés pour des évolutions réservées au haut de gamme

Les choses se confirment un peu plus au fil de nouvelles fuites qui évoquent à nouveau une hausse des tarifs située entre 100 et 200 dollars par rapport à l'iPhone 14. Sachant que l'iPhone 14 Pro Max est facturé 1479€, il faudra s'attendre à une note plutot salée, voire indigeste.

Selon Luke Lin de DigiTimes Research, ces hausses tarifaires, principalement centrées sur les modèles les plus avancés s'expliqueraient par deux évolutions principales. D'une part, l'intégration d'un châssis en alliage de titane sur la gamme Pro pour remplacer l'acier inoxydable aurait un impact significatif sur les couts de fabrication.

Avec un prix au kg deux fois plus élevé que celui de l'acier, l'alliage de titane utilisé est également plus complexe à usiner, et cela se répercute sur la facture finale.

Autre point important expliquant la hausse de prix : l'évolution du bloc photo et l'intégration d'un objectif périscopique sur iPhone 15 Pro Max que l'on ne retrouvera que sur cette gamme. L'iPhone passera ainsi d'un zoom optique 3X à un zoom optique 5 ou 6x, une première pour Apple qui devrait permettre de proposer un photophone encore plus performant et polyvalent.

Heureusement, ou malheureusement selon le point de vue que l'on adopte, ces hausses de tarifs ne devraient pas empêcher Apple d'écouler ses appareils par millions. Sans viser des records puisque le marché global est à la baisse, Apple ambitionne néanmoins d'écouler 80 à 90 millions d'appareils dès la première année d'exploitation.