Avec l'iPhone 15 Pro, Apple a choisi de remplacer son traditionnel châssis en acier inox par un nouveau châssis en alliage de titane. Objectif : proposer quelque chose de bien plus léger et de plus résistant.

Mais ce choix en a également entrainé un autre bien plus contestable et déjà à l'origine de quelques déboites. Au lieu d'anodiser le titane (processus visant à oxyder la surface de la matière tout en y ajoutant une pigmentation) qui renforce un peu plus la surface, Apple a préféré ajouter un revêtement PVD à ses châssis, pour mieux accorder les coloris de ses appareils.

Cela peut ainsi poser problème notamment sur les appareils proposés dans les coloris les plus sombres puisque l'on constate déjà que certains modèles d'exposition souffrent de profondes rayures, qui mettent à jour le métal plus clair que le film PVD. Les rayures sont donc très visibles sur ces appareils, mais devraient être moins tape-à-l'œil sur les versions plus claires.

Il sera donc utile de protéger son appareil dans une coque ou un étuis dédié pour éviter ce genre de problème, les accessoires destinés aux produits Apple ne manquant pas sur le marché.