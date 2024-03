Selon un média sud-coréen, Apple aurait fait le choix de modifier légèrement le design de son iPhone. Pour sa 16e génération d'appareil, le smartphone pourrait ainsi miser sur un écran un peu plus mis en valeur par des bordures amincies à l'extrême.

Apple aurait ainsi fait le choix de miser sur la technologie BRS (Border Reduction Structure) qui permet, comme son nom l'indique, de réduire l'épaisseur des bordures de l'écran de son appareil. La technologie permet cela en enroulant le câblage interne sur le côté de l'écran, qui nécessite donc moins de place au niveau de l'encadrement.

Si Apple n'a pas encore adopté cette technologie contrairement à certaines autres marques, c'est qu'elle applique d'autres contraintes, notamment en termes de dissipation thermique. Et compte tenu des problèmes de surchauffe rencontrés par les versions Pro et Pro Max d'iPhone 15, Apple a visiblement fait le bon choix...

Néanmoins, Apple se serait servi de cette expérience d'iPhone 15 Pro qui surchauffe pour travailler davantage sur la dissipation thermique de ses prochains appareils, suffisamment pour se permettre donc d'adopter la technologie BRS.

En diminuant l'épaisseur des bordures, Apple aura deux choix : proposer des appareils légèrement plus compacts et légers sans modifier la diagonale d'écrans, ou en profiter justement pour proposer de passer de 6,1 à 6,3 pouces pour l'iPhone 16 Pro, et de 6,7 à 6,9 pouces pour l'iPhone 16 Pro Max sans modifier les dimensions externes de l'appareil.

L'iPhone 16 devrait être dévoilé dans le courant de l'automne prochain.