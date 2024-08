L'iPhone 16 sortira d'ici quelques mois et les fuites et rumeurs sont déjà légion autour des nouveaux appareils d'Apple. Outre les fiches techniques déjà quasiment connues des appareils, ce sont désormais les prix, qui font l'objet de fuites.

On sait que l'iPhone 16 devrait se présenter comme une évolution légère de l'iPhone 15. Côté matériel, cette nouvelle génération ne devrait pas révolutionner le genre, car c'est surtout iOS 18 qui apportera les nouveautés, notamment en proposant pour la première fois l'intégration profonde d'une intelligence artificielle.

Apple Intelligence, le service d'IA de la firme de Cupertino devrait ainsi devenir un pilier majeur de l'écosystème iOS, et ce, malgré les freins liés aux différentes législations à travers le monde, et notamment en Europe du côté de la protection et traitement des données personnelles.

Apple aurait de nouveau prévu 4 variations de son iPhone : standard et Plus , ainsi que Pro et Pro Max. Les deux premiers proposeront un châssis en aluminium et une puce A18, contre un châssis en titane et une puce A18 Pro pour les deux modèles plus haut de gamme.

On sait également que les deux premiers proposeront une caméra grand angle de 12 MP contre 48 Mp pour les deux autres, ainsi que du WiFi 6E contre du WiFi 7 pour le haut de gamme.

Côté tarif, on resterait sur des bases quasi similaires à l'iPhone 15 à son lancement, mis à part l'iPhone 16 Pro qui voit son prix augmenter de 100€. La grille tarifaire pourrait donc être la suivante :

iPhone 16 à partir de 969€

iPhone 16 Plus à partir de 1119€

à partir de iPhone 16 Pro à partir de 1229€

à partir de iPhone 16 Pro Max à partir de 1479€

Sachant qu'Apple devrait lancer ses nouveaux iPhone en Europe avec quelques fonctionnalités en moins qu'à l'international, du fait de la nécessité de se conformer aux lois européennes, il se peut que la marque ajuste ses tarifs à la baisse de quelques dizaines d'euros, mais rien n'est assuré de ce côté.