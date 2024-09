Apple a lancé les précommandes de ses quatre déclinaisons d'iPhone 16 ce 13 décembre, et contrairement aux précédentes générations, il semble que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max ne séduisent pas autant que les versions d'entrée de gamme.

Cela faisait plusieurs générations d'iPhone qu'Apple procédait à un lancement en deux fois, avec pour conséquence d'orienter plus facilement les utilisateurs vers ses déclinaisons Pro et Pro Max, les deux versions les plus onéreuses de son catalogue.

Mais avec l'iPhone 16, il semble que la tendance ce soit inversée. Selon Ming Chi Kuo qui a analysé les délais d'expédition du site d'Apple combiné à une enquête menée au niveau des chaines d'approvisionnement, les deux version Pro semblent en recul par rapport aux deux autres au niveau des précommandes.

Toujours selon l'analyste, on assisterait à une baisse de 16% des précommandes d'iPhone 16 Pro Max comparé à la génération précédente, et -27% pour l'iPhone 16 Pro.

Dans le même temps, on assisterait à une hausse de 48% des précommandes d'iPhone 16 Plus et 10% pour l'iPhone 16 par rapport aux iPhone 15 de même standard.

En tout, Apple aurait enregistré 37 millions de précommandes au cours de 3 derniers jours, soit 12,7% de moins qu'avec l'iPhone 15. Une situation qui s'expliquerait en partie par les retards d'Apple Intelligence. Apple a beaucoup insisté sur son environnement d'intelligence artificielle lors des présentations, en faisant le principal argument de vente, tout en précisant qu'il ne serait pas disponible immédiatement ailleurs qu'aux USA et en anglais uniquement... Par ailleurs, la concurrence sur le terrain du haut de gamme se fait également de plus en plus féroce et la position d'Apple par rapport aux régulateurs de marché, notamment en Europe, a également écorné sa propre image.

Selon les analystes, Apple pourrait manquer ses objectifs avec l'iPhone 16, et même le lancement d'Apple Intelligence au quatrième trimestre couplé à des réductions de fin d'années n'y changera rien.

Si Apple ne parvient pas à atteindre ses objectifs d'ici la fin d'année, la marque devrait se lancer dans des campagnes promotionnelles agressives autour de son iPhone 16 dès le début d'année 2025.