En marge des problèmes d'écran rencontrés sur iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, voilà que certains utilisateurs rencontrent des soucis avec la fonctionnalité appareil photo.

L'iPhone 16 Pro Max est plus particulièrement concerné alors même qu'il constitue le segment le plus haut de gamme et le plus cher du catalogue d'Apple.

Il apparait ainsi que les utilisateurs font face à un écran noir lorsqu'ils lancent l'application photo depuis l'écran de verrouillage, le bouton de commande de l'appareil photo ou même via l'icône de l'application depuis le menu du terminal.

Pour pouvoir réaliser des clichés, il est nécessaire de relancer le smartphone. Malheureusement, la manipulation ne permet d'accéder à l'application que de façon temporaire puisque le bug revient très rapidement.

La situation se constaterait également sur d'anciens appareils, comme l'iPhone 15 Pro Max et d'autres références, fraichement passées sur iOS, ce qui suggère que le problème se situe dans la dernière version du système d'Apple.

La marque devrait donc publier un correctif assez rapidement, la situation concernant ses derniers appareils ne permettant pas de laisser le problème s'éterniser.