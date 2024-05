L'analyste Ming-Chi Kuo vient d'annoncer que l'iPhone 16 Pro Max devrait profiter d'une toute nouvelle batterie donc la densité énergétique aurait été sérieusement améliorée.

Il s'agirait d'une batterie proposant les mêmes dimensions que celle actuellement exploitée au sein de l'iPhone 15 Pro Max, mais avec un rapport Wh/kg bien plus important. Cela permettrait de conserver un form factor identique, tout en proposant plus de capacité et donc plus d'autonomie sur l'appareil.

La question de l'autonomie a toujours été critique pour Apple qui a, à ses débuts, largement souffert de la situation avec des appareils incapables de proposer plus d'un jour d'utilisation. La marque planche sur le sujet à chaque génération d'appareil, tant sur la partie matérielle (batterie et SoC) qu'au niveau logiciel avec diverses optimisations.

L'enjeu est d'autant plus critique que l'iPhone 16 devrait également avoir une particularité : la gamme de smartphones devrait proposer une intelligence artificielle particulièrement gourmande en ressources, et qui fonctionnera en partie en local. Cette nouveauté devrait avoir un impact significatif sur l'autonomie des appareils, il convient donc d'anticiper une situation pour éviter de voir les smartphones privés de batterie à la mi-journée.