Cela fait quelques jours que les premiers utilisateurs ayant précommandé l'iPhone 16 ont reçu leur appareil... Et déjà certains se plaignent de problèmes rencontrés.

Pas de chance pour Apple, ce sont les deux modèles les plus haut de gamme qui sont touchés : l'iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, visiblement impactés au niveau de la couche tactile de leur écran.

Selon des témoignages sur Reddit, les appareils souffriraient de problèmes intermittents de réactivité de la dalle tactile. Les balayages, tapotements et autres manipulations seraient ainsi aléatoirement ignorés avant de redevenir fonctionnels. En résultent une manipulation hasardeuse particulièrement déplaisante et l'impression d'un smartphone à la traine...

Le phénomène interviendrait lorsque la peau de l'utilisateur entre en contact d'une des bordures de l'écran... Scénario catastrophe alors que les appareils proposent des écrans toujours plus grands et des bordures de plus en plus fines...

Le problème intervient ainsi bien moins souvent lorsque l'appareil est utilisé avec une coque de protection.

Heureusement, il y a de fortes chances qu'Apple puisse corriger le tir au fil d'une mise à jour logicielle.