Quelques jours après le lancement des précommandes de la nouvelle gamme d'iPhone 16, des analystes évoquaient déjà une demande en berne concernant les appareils.

Il était évoqué le fait qu'Apple n'aurait pas enregistré autant de précommandes qu'avec son iPhone 15, avec des délais de livraison qui restaient relativement faibles. Se dégageait également une tendance : la réorientation d'une grande majorité des acheteurs vers l'iPhone 16 et iPhone 16 Plus pour délaisser les versions Pro plus onéreuses alors qu'Apple avait justement réussi à produire l'inverse depuis plusieurs générations d'appareils.

Les analystes Ming-Shi Kuo et Dan Ives partagent de nouveaux chiffres qui viennent confirmer un peu plus cette situation.

Selon le premier, la gamme iPhone 16 se serait écoulée à 37 millions d'exemplaires lors du premier week-end des précommandes, soit une baisse de 13% par rapport à l'iPhone 15. Dan Ives pour sa part évoque 40 millions d'appareils précommandés sur la même période.

Ming-Chi Kuo indique qu'Apple aurait écoulé seulement 9,8 millions d'iPhone 16 Pro lors du Week End de précommandes, soit -27% par rapport aux chiffres de 2023, et seulement 17,1 millions d'iPhone 16 Pro Max, soit -16% sur l'année.

Des chiffres qui s'expliquent par le manque de nouveautés proposées par les appareils. Apple a principalement orienté sa communication vers les apports de l'intelligence artificielle, qui ne sera pas disponible en intégralité avant l'année prochaine dans de nombreux pays... Qui plus est, il faut se rendre à l'évidence : une grande majorité du public n'est pas intéressée par l'IA, ou du moins pas autant que ce qu'espère Apple.