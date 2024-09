L'iPhone 16 n'a visiblement pas convaincu, ou du moins pas autant qu'Apple l'espérait : les précommandes du dernier-né de la marque californienne ne sont pas à la hauteur des attentes.

Nous l'évoquions déjà il y a quelques jours, et la situation se confirme un peu plus : même si les chiffres de vente restent imposants, l'iPhone 16 s'écoule moins bien que la précédente génération.

Selon le site Motley Fool spécialisé dans l'analyse des cours en bourse, les valorisations de Broadcom, TSMC et ARM ont enregistré des baisses en début de semaine. Une situation qui s'explique par le fait qu'Apple a des difficultés à écouler ses stocks d'iPhone 16 alors que les 3 sociétés citées sont les principaux fournisseurs des smartphones.

Avec en moyenne -12,7% de précommandes d'iPhone 16 par rapport au lancement de l'iPhone 15, c'est tout le secteur qui pourrait encaisser un coup. Par ailleurs, la réorientation des utilisateurs vers l'iPhone 16 standard plutôt que vers les déclinaisons pro-inquiète.

La situation d'Apple s'explique par une concurrence de plus en plus forte sur le marché chinois et l'absence d'Apple Intelligence au lancement des appareils... Pas de Super Cycle de renouvellement en vue donc, et finalement c'est peut être une bonne chose pour tout le monde.