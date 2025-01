L'iPhone 17 ne sera dévoilé qu'en fin d'année et pourtant l'appareil fait déjà beaucoup parler, notamment la version "Air" qui se présente comme un changement majeur pour la marque.

Apple prépare un iPhone 17 Air, qui se démarquera au sein de la gamme d'appareils de la marque par un design bien plus fin que les autres modèles.

Plusieurs fuites évoquent ainsi une épaisseur de seulement 5,5 mm, ce qui s'avère particulièrement fin, plus fin que le Galaxy S25 Slim de Samsung attendu avec 6,4 mm d'épaisseur.

Pour se faire une idée de ce à quoi l'iPhone 17 Air pourrait ressembler, MacRumors a réalisé quelques comparatifs avec d'autres appareils signés Apple.

Le smartphone serait ainsi 0,4 mm à peine plus épais qu'un iPar pro 13" (5,1 mm). Il sera bien plus fin que l'iPhone 16 Pro Max et ses 8,25 mm d'épaisseur.

Cette finesse aura un cout : le smartphone devrait se limiter à un seul capteur photo de 48 MP à l'arrière . Il faudra également sans aucun doute composer avec une batterie à la capacité réduite et donc à une autonomie qui pourrait s'avérer un peu juste pour une grande partie des utilisateurs.