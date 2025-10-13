L'iPhone 17 est là, avec ses nouveautés et ses nouveaux prix. Mais faut-il l'acheter maintenant ou attendre un peu pour faire des économies ?
Voici le calendrier prévisionnel d'après une étude d'idealo :
1. Les prix de départ de l'iPhone 17
Pour commencer, voici les tarifs officiels au lancement pour les versions 256 Go :
- iPhone 17 : 969 €
- iPhone 17 Pro : 1 329 €
- iPhone 17 Pro Max : 1 479 €
2. Quand acheter pour faire la meilleure affaire ?
En se basant sur la baisse des prix des anciens modèles, voici les moments clés pour acheter chaque version.
➡️ iPhone 17 (256 Go) : La plus grosse économie, rapidement
Quand acheter ? Attendez 6 mois après sa sortie.
La baisse attendue ? Environ -30 %.
Le prix final estimé : il devrait passer sous la barre des 700 €. C'est le meilleur plan si vous visez le modèle standard.
➡️ iPhone 17 Pro (256 Go) : le bon compromis pour ceux qui veulent plus de puissance
Quand acheter ? Patientez 7 mois.
La baisse attendue ? Environ -19 %.
Le prix final estimé : vous pourriez l'obtenir autour de 1 081 €, soit une économie de près de 250 €.
⚠️ Attention : évitez d'acheter durant le 2ème mois, les prix ont tendance à remonter légèrement à cette période.
➡️ iPhone 17 Pro Max (256 Go) : la patience paie pour le très haut de gamme
Quand acheter ? Attendez entre 8 et 9 mois.
La baisse attendue ? Environ -20 %.
Le prix final estimé : Son prix devrait chuter sous les 1 200 €.
En résumé : le plan d'action idéal
➡️ Pour l'iPhone 17 : attendez 6 mois. C'est le meilleur rapport attente/économie, vopus pouvez l'acheter par exemple chez Amazon.
➡️ Pour l'iPhone 17 Pro : visez le 7ème mois. Le prix devient vraiment intéressant.
➡️ Pour l'iPhone 17 Pro Max : soyez patient. La baisse la plus significative arrive après 8 mois.