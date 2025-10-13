L'iPhone 17 est là, avec ses nouveautés et ses nouveaux prix. Mais faut-il l'acheter maintenant ou attendre un peu pour faire des économies ?

Voici le calendrier prévisionnel d'après une étude d'idealo :

1. Les prix de départ de l'iPhone 17

Pour commencer, voici les tarifs officiels au lancement pour les versions 256 Go :

iPhone 17 : 969 €

969 € iPhone 17 Pro : 1 329 €

1 329 € iPhone 17 Pro Max : 1 479 €

2. Quand acheter pour faire la meilleure affaire ?

En se basant sur la baisse des prix des anciens modèles, voici les moments clés pour acheter chaque version.

➡️ iPhone 17 (256 Go) : La plus grosse économie, rapidement

Quand acheter ? Attendez 6 mois après sa sortie.

La baisse attendue ? Environ -30 %.

Le prix final estimé : il devrait passer sous la barre des 700 €. C'est le meilleur plan si vous visez le modèle standard.

➡️ iPhone 17 Pro (256 Go) : le bon compromis pour ceux qui veulent plus de puissance

Quand acheter ? Patientez 7 mois.

La baisse attendue ? Environ -19 %.

Le prix final estimé : vous pourriez l'obtenir autour de 1 081 €, soit une économie de près de 250 €.

⚠️ Attention : évitez d'acheter durant le 2ème mois, les prix ont tendance à remonter légèrement à cette période.

➡️ iPhone 17 Pro Max (256 Go) : la patience paie pour le très haut de gamme

Quand acheter ? Attendez entre 8 et 9 mois.

La baisse attendue ? Environ -20 %.

Le prix final estimé : Son prix devrait chuter sous les 1 200 €.

En résumé : le plan d'action idéal

➡️ Pour l'iPhone 17 : attendez 6 mois. C'est le meilleur rapport attente/économie, vopus pouvez l'acheter par exemple chez Amazon.

➡️ Pour l'iPhone 17 Pro : visez le 7ème mois. Le prix devient vraiment intéressant.

➡️ Pour l'iPhone 17 Pro Max : soyez patient. La baisse la plus significative arrive après 8 mois.