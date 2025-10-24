L'euphorie est à son comble chez Apple. L'action flirte avec les 4000 milliards de dollars de capitalisation, portée par des ventes insolentes pour l'iPhone 17, notamment grâce à un retour en grâce spectaculaire en Chine.

Mais cette accalmie sur le front des prix pourrait être de courte durée. Une ombre se profile déjà sur 2026 : la facture de l'iPhone 18 pourrait être particulièrement salée.

Pourquoi le prix de l'iPhone 18 est-il menacé ?

Le coupable désigné est la future puce A20. Ce processeur marquera l'entrée d'Apple dans l'ère de la gravure en 2nm, un saut technologique majeur après le 3nm optimisé de la génération A19. Mais cette finesse a un coût.





Selon les informations du China Times, le partenaire historique d'Apple, TSMC, facturerait cette nouvelle génération de puces jusqu'à 50 % plus cher. TSMC a investi des milliards dans ce nouveau procédé et fait face à une demande mondiale explosive, tirée par les besoins colossaux de l'IA, sans être en position de négocier des rabais.

Apple pourra-t-il absorber ce surcoût ?

C'est toute la question. Apple a réussi un tour de force avec l'iPhone 17, en maintenant ses prix tout en augmentant le stockage de base, offrant un "excellent rapport qualité-prix" qui a séduit le marché chinois, pourtant sensible aux prix. Mais cette stratégie sera-t-elle tenable en 2026 ?





La puce ne représente qu'environ 10 % du coût de fabrication total d'un iPhone. Une hausse de 50 % sur ce seul composant pourrait n'ajouter "que" 20 à 30 dollars au coût de fabrication. Si Apple pourrait choisir de rogner sur ses marges colossales, il est plus probable que l'entreprise répercute au moins une partie de cette inflation sur le prix final payé par le client.

Toute la gamme iPhone 18 sera-t-elle logée à la même enseigne ?

Les rumeurs divergent encore. L'analyste Ming-Chi Kuo avait d'abord suggéré qu'Apple pourrait réserver la coûteuse gravure en 2nm aux seuls modèles Pro, laissant l'iPhone 18 standard avec une puce A19. Cependant, des bruits de couloir plus récents évoquent une uniformisation de la gamme, avec une puce A20 pour tout le monde.





Si cela se confirme, l'ensemble de la gamme iPhone 18 subirait cette hausse de coût de production. Apple cherche certes à réduire ses coûts ailleurs, notamment en développant ses propres puces modem pour se passer de Qualcomm, mais cette économie pourrait être insuffisante pour compenser le prix d'or de la gravure en 2nm.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la gravure en 2nm ?

La gravure en 2nm (nanomètres) est la prochaine étape dans la miniaturisation des transistors sur une puce. Plus la gravure est fine, plus on peut placer de transistors sur une même surface. Cela permet d'augmenter la puissance de calcul tout en améliorant l'efficacité énergétique (et donc l'autonomie de la batterie).

Pourquoi cette puce A20 coûterait-elle si cher ?

Le passage à un nouveau procédé de gravure (de 3nm à 2nm) coûte des milliards de dollars en recherche et développement et en mise à niveau des usines pour TSMC. De plus, la demande mondiale pour les puces avancées explose, notamment à cause de l'IA, ce qui fait grimper les prix. Enfin, le "rendement" (le nombre de puces fonctionnelles par galette de silicium) est toujours plus faible au début d'un nouveau procédé, ce qui augmente le coût unitaire.

L'iPhone 17 est-il un succès ?

Oui, plusieurs cabinets d'analyse (Counterpoint, Omdia, IDC) confirment que la demande pour la gamme iPhone 17 est très robuste. Les ventes seraient en hausse de 14 % sur les 10 premiers jours aux États-Unis et en Chine par rapport à l'iPhone 16. Ce succès a d'ailleurs permis à l'action Apple d'atteindre des sommets historiques en bourse.