Considéré vintage (ou ancien) depuis début 2022, l'iPhone 6 Plus figure depuis cette semaine sur la liste d'Apple de ses appareils officiellement obsolètes. Ce modèle d'iPhone avait été lancé par Apple en septembre 2014. Il est resté bloqué à iOS 13.

Les produits Apple sont catalogués anciens quand leur commercialisation a été interrompue il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Le cas échéant, ils peuvent encore bénéficier de services et de pièces auprès d'Apple ou des centres de services Apple.

Au-delà de sept ans d'un arrêt de commercialisation, les produits Apple sont donc obsolètes. " Apple n'effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes. Les centres de services ne peuvent pas commander de pièces pour les produits obsolètes. "

L'iPhone 6 n'est pas encore obsolète

Si l'iPhone 6 Plus devient obsolète, la situation est différente pour l'iPhone 6 qui demeure vintage, même si ces deux iPhone avaient été lancés en même temps par Apple en 2014.

L'explication est simplement que la commercialisation de l'iPhone 6 via des revendeurs a perduré plus longtemps.

Sur les listes d'Apple, un autre changement du côté de l'iPhone concerne l'iPhone 8 et iPhone 8 Plus qui sont désormais vintage, mais seulement dans l'édition spéciale (RED).