Alors que les informations commencent à arriver du côté de l'iPhone 17 et de ses différentes déclinaisons, des maquettes mettent en avant la différence d'épaisseur entre iPhone 17 Pro Max et iPhone 17 Air.

L'iPhone 17 air : le retour de la finesse extrême ?

La simple évocation du nom "Air" dans la gamme Apple renvoie immédiatement à une quête de finesse et de légèreté, à l'image des MacBook Air ou des iPad Air. L'apparition d'un iPhone 17 Air suggérerait donc une volonté de la firme de Cupertino de proposer un modèle particulièrement mince, se distinguant nettement des autres appareils de la gamme. Si cette finesse se confirmait, elle poserait inévitablement des questions sur les éventuels compromis techniques nécessaires pour atteindre un tel design, notamment en ce qui concerne la capacité de la batterie ou la robustesse générale de l'appareil, des aspects qu'Apple devrait soigneusement équilibrer.

L'iPhone 17 pro max : plus épais pour plus de technologies ?

À l'opposé de cette quête de finesse se trouverait l'iPhone 17 Pro Max. Les modèles Pro Max sont traditionnellement les porte-étendards technologiques d'Apple, embarquant les systèmes photo les plus avancés, les plus grands écrans et souvent les batteries les plus généreuses. Une épaisseur potentiellement plus marquée sur ce modèle, comme le suggère la rumeur d'un "écart incroyable", pourrait s'expliquer par la nécessité d'intégrer ces composants de pointe. On peut penser à un module caméra encore plus performant (potentiellement avec des objectifs périscopiques plus encombrants), une batterie de capacité accrue pour une autonomie record, ou encore des systèmes de dissipation thermique améliorés pour gérer la puissance des futures puces. Cette épaisseur serait alors le reflet de son statut de vitrine technologique, privilégiant la performance et les fonctionnalités sur la finesse absolue.

Une finesse record pour l'iPhone 17 Air

Le leaker Majin Bu présente ainsi sur le réseau social X des clichés de ce qui est présenté comme des maquettes de l'iPhone 17 Air et iPhone 17 Pro Max. Des maquettes qui auraient été réalisées d'après les schémas techniques d'Apple, les mêmes qui circulent sur la toile depuis le début de cette année.

On peut ainsi distinguer les deux appareils face à face, et noter au combien l'iPhone 17 Air se veut plus fin, presque deux fois moins épais que son grand frère.

Cette finesse servirait également de galop d'essai pour Apple afin de préparer son iPhone pliant qui pourrait ainsi profiter d'un design ultra fin lui permettant de proposer une épaisseur quasi standard une fois replié.

iPhone 17 Air pic.twitter.com/Mz1vCRX6JF — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 4, 2025

Reste désormais à savoir si cette finesse ne se fera pas au détriment des technologies embarquées, de l'autonomie ou de la résistance même du smartphone. On se souvient ainsi du "Bendgate" et des iPhones qui avaient tendance à se plier et à casser lorsqu'ils étaient rangés dans des poches arrières... Situation qui pourrait s'accentuer par le fait que l'iPhone 17 Air proposera un écran d'une diagonale de plus de 6,5 pouces...