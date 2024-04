Au fil des années, Apple a pris le plus grand soin de verrouiller l'ensemble de son écosystème. Qu'il s'agisse de son OS, des applications et jusqu'au SAV avec des pièces de smartphone signées et verrouillées impossibles à remplacer en dehors de son propre réseau... Une stratégie qui garantit à la marque de générer des milliards de dollars, tout en revendiquant l'argument de la sécurité pour le consommateur.

Mais Apple est de plus en plus décrié, notamment sur la question des réparations des anciens smartphones, avec des actes qui coutent très cher et des partenaires qui ont du mal à dégager des marges sur les interventions. Pire encore, la marque a toujours refusé de proposer des réparations à base de pièces d'occasion. Un comble quand on sait que la marque a également lourdement investi dans des chaines de désassemblage de ses appareils avec des robots particulièrement méticuleux et efficaces qui démantèlent des milliers d'appareils chaque jour.

Reste que pour profiter des pièces détachées d'occasion, il faudra mettre les mains dans le cambouis puisque Apple ne proposera pas de service associé : la marque compte distribuer les pièces avec des notices complètes afin que l'utilisateur fasse les réparations lui-même.

De l'Auto réparation qui n'est, comme souvent chez Apple, pas un véritable cadeau, mais plutôt une contrainte pour la marque : Apple doit se conformer ainsi à la législation californienne sur le droit de réparation.

Apple proposera ainsi des pièces, des kits, des tutoriels et notices diverses pour les appareils les plus anciens. Pour aller plus loin, Apple a annoncé en finir avec les verrouillages de pièces qui empêchaient l'interopérabilité : cela valait principalement sur les écrans et les modules d'identification biométriques en façade.

Reste qu'un système d'appairage des pièces subsiste : une calibration des pièces sera lancée sur l'iPhone après sa réparation, sauf pour la carte mère qui restera verrouillée et non accessible en occasion.