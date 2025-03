719€, c'est désormais le prix du smartphone d'entrée de gamme d'Apple, et si ce chiffre vous parait colossal, et bien il semble qu'il soit parfaitement acceptable pour des milliers d'utilisateurs...

Selon Bloomberg, l'iPhone 16e enregistre des ventes 60% supérieures à celles de son prédécesseur lors des trois premiers jours de sa commercialisation. Un succès d'autant plus surprenant que son prix est bien supérieur à l'ancien iPhone SE.

Un positionnement stratégique audacieux

L'iPhone 16e se distingue par son positionnement unique dans la gamme Apple. Loin d'être un simple successeur de l'iPhone SE, il s'apparente davantage à un "iPhone 16 Lite", offrant une expérience premium à un prix plus accessible. Cette stratégie permet à Apple de cibler à la fois les utilisateurs fidèles cherchant à renouveler leur ancien iPhone et les nouveaux venus dans l'écosystème de la marque.

Le prix plus élevé que son prédécesseur est justifié par des améliorations significatives :

Un design moderne, abandonnant l'esthétique datée de l'iPhone SE

Un écran OLED de meilleure qualité

Des performances photo nettement supérieures

Une autonomie améliorée

La puissance de la puce A18 : un argument de poids

Au cœur du succès de l'iPhone 16e se trouve la puce A18, similaire à celle équipant les modèles haut de gamme de la série 16, avec un coeur GPU activé en moins toutefois . Cette puce offre des performances exceptionnelles, permettant une expérience utilisateur fluide et réactive. Les benchmarks montrent que l'iPhone 16e peut rivaliser avec des smartphones bien plus onéreux en termes de puissance pure.

Un atout majeur de cette puce est sa compatibilité avec Apple Intelligence, l'assistant IA d'Apple dont le lancement est prévu en avril 2025. Cette fonctionnalité promet de changer notre utilisation des smartphones, offrant des capacités avancées de traitement du langage naturel et de génération d'images. La présence de cette technologie sur un modèle d'entrée de gamme témoigne de l'importance stratégique accordée à l'iPhone 16e par Apple.

Un compromis séduisant pour les consommateurs

Malgré son prix plus élevé, l'iPhone 16e représente un compromis attrayant pour de nombreux consommateurs.

Il offre ainsi une porte d'entrée plus abordable dans l'écosystème d'Apple, des performances proches des modèles haut de gamme, la garantie de mises à jour logicielles sur le long terme (Apple est reconnu pour cela), mais aussi, et donc surtout l'accès à Apple Intelligence.

Sont ainsi particulièrement ciblés les propriétaires d'anciens iPhone SE qui cherchent à renouveler leur appareil sans investir plus lourdement dans un modèle haut de gamme, ainsi que les utilisateurs d'Android curieux de découvrir iOS, là encore, sans trop investir.

Dans les faits, le prix élevé est aussi une façon pour Apple de profiter d'une situation que la marque a mal vécue : l'obligation d'installer un port USB-C sur ses appareils face au DMA européen. La marque n'est plus en mesure de vendre ses anciens appareils, et profite donc de ses nouveaux dispositifs pour imposer un tarif plus élevé, ne laissant finalement pas le choix aux utilisateurs que de mettre la main à la poche pour se mettre technologiquement à jour.

Reste donc à voir si ce succès initial se confirmera sur le long terme. Compte tenu du positionnement tarifaire, la concurrence n'a pas franchement à s'inquiéter.