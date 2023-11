L'Europe a imposé à Apple de se conformer au DMA (Digital Markets Act) notamment en ouvrant un peu plus iOS et notamment l'App Store afin de permettre à des plateformes tierces de diffusion d'applications et services de s'installer au coeur de ses appareils.

L'Union européenne a donné à Apple jusqu'au 6 mars pour se conformer au DMA sans quoi plus aucun iPhone ou iPad ne serait autorisé à la vente au sein du marché européen.

Le sideloading forcé chez Apple

C'était déjà sous l'impulsion de l'Union européenne et de ses lois sur l'uniformisation des chargeurs secteurs qu'Apple avait dû enterrer son port lightning pour intégrer un port USB-C sur ses iPhone 15.

Le sideloading sera donc la prochaine étape imposée à Apple, et se présentera comme une porte d'entrée au sein d'iOS permettant l'installation d'applications fournies en dehors du Play Store et de son système de commissions obligatoires. Les utilisateurs devraient ainsi largement profiter de ce changement en voyant le prix des applications et services baisser, du fait de l'absence des royalties imposées par Apple.

Selon Mark Gurman, le sideloading devrait bien arriver au premier trimestre 2024. Apple n'aurait pas décidé de faire la forte tête, mais se pliera à minima aux exigences de l'Europe. En outre, la marque pourrait mettre en place des procédures longues et complexes pour ralentir l'intégration des nouvelles plateformes.

D'ailleurs ce manque d'engouement se traduit assez simplement : aucune mention ou indice de la fonctionnalité n'a été repéré dans les versions bêta d'iOS pour l'instant...