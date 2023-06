C'est un visuel qui a mis le feu aux poudres du côté d'Apple : la marque a levé le voile sur quelques fonctionnalités liées à iOS 17 et une en particulier soulève la polémique.

Le visuel en question présente un iPhone doté de la dernière version du système d'Apple qui affiche une notification à ce dernier : "Vous avez enregistré 32 minutes de concert. Faites une pause et profitez du spectacle".

Il n'en fallait pas plus pour lancer une véritable polémique : de quel droit Apple envisage-t-il d'empêcher les utilisateurs de filmer ce qu'ils souhaitent ? Beaucoup s'offensent ainsi d'une telle décision. La fonctionnalité est loin d'être anodine et surtout, elle fait écho à un brevet déposé par Apple dès 2016 qui expliquait comment l'IA pourrait repérer l'enregistrement de concert et éventuellement bloquer l'enregistrement du micro, avec une déclinaison de la fonctionnalité pour le cinéma afin d'éviter la prolifération d'enregistrements pirates.

Une mauvaise blague qui fait parler

Reste que Soren Iverson, designer d'Apple a pour habitude de multiplier les farces avec des visuels trompeurs sujets à créer la polémique... Il se pourrait donc que le visuel soit à nouveau une façon de piquer les utilisateurs au vif pour faire le buzz, sans réelle volonté d'intégrer ce type de fonctionnalité.

Il y a donc de fortes chances que cette fonctionnalité ne soit pas intégrée et en reste au stade de mauvaise blague.