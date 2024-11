De nouvelles références d'iPhone viennent de grossir la liste des appareils considérés par Apple comme "Vintage". Des appareils qui ne profiteront ainsi plus d'aucune mise à jour ni support de la part de la marque.

Apple considère ainsi automatiquement comme "Vintage" tout appareil dont la commercialisation a stoppé depuis au moins 5 ans. Et c'est justement le cas de deux smartphones : iPhone XS Max et iPhone 6S plus viennent d'entrer dans cette liste.

Le premier a été commercialisé en septembre 2018 contre septembre 2014 pour l'iPhone 6S. Le premier a été retiré des boutiques en septembre 2019 à la sortie de l'iPhone 11.

L'Apple Watch Series 2 est également considérée comme obsolète depuis ce mois chez Apple, elle a été retirée du marché il y a de cela 7 ans, un an après sa sortie dès le remplacement par la Série 3.

Notons que les appareils désignés comme obsolètes ne bénéficient plus d'aucun suivi logiciel, mais ils ne peuvent également plus être réparés par Apple.