S'il est un segment que les constructeurs de smartphones privilégient de plus en plus, c'est celui des jeunes âgés de 13 à 25 ans. Ce public, particulièrement façonnable, influençable et porteur pour les marques génère des milliards de dollars chaque année.

Très sujet à suivre les tendances et à renouveler rapidement leur matériel devenu obsolète à leurs yeux dès la sortie du nouveau modèle, la génération Z est une véritable aubaine que les constructeurs cherchent à séduire pour doper leurs chiffres.

L'iPhone roi chez les jeunes aux USA

Et aux USA, c'est Apple qui domine largement : 90% des utilisateurs de smartphones âgés de 13 à 25 ans sont équipés d'un iPhone. Le Financial times explique que cet attachement à Apple va même jusqu'à influencer la vie sentimentale des utilisateurs.

Les jeunes se retrouvent ainsi plus facilement dans l'écosystème iOS : outre le marqueur social que représente l'iPhone et son positionnement "élitiste", certaines applications exclusives à iOS font la différence et s'imposent comme des références chez les jeunes utilisateurs, à commencer par iMessage. Les fonctionnalités proposées dans la messagerie d'Apple parlent aux utilisateurs qui y voient une alternative viable aux messageries instantanées tierces.

Le fait qu'imessage soit cloisonné à iOS implique la nécessité, chez les camarades non équipés d'un iPhone à basculer vers iOS lors de leur changement d'appareil, et à ceux déjà équipés de rester chez Apple lors d'un renouvellement. La peur de l'exclusion chez ces utilisateurs influençables les contraint ainsi à se tourner vers les smartphones de la firme de Cupertino et c'est aussi pour cela qu'Apple ne souhaite pas adopter le protocole RCS qui permettrait aux appareils sous Android de venir se glisser au sein des discussions avec les mêmes avantages qu'iMessages.