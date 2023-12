Alors que l'iPhone 15 a connu un des changements les plus importants depuis son histoire avec l'apparition sous la contrainte des réglementations européennes du port USB-C remplaçant le traditionnel port Lightning, cette victoire face à la marque américaine donne des idées un peu partout dans le monde.

Récemment, c'est le gouvernement indien qui a évoqué l'adoption d'une règle similaire, mais bien plus sévère. L'Inde souhaite ainsi que l'USB-C devienne le seul port de charge sur les smartphones vendus dans le pays, y compris l'iPhone avec une subtilité : tous les iPhone et pas seulement l'iPhone 15.

Apple bousculée en Inde

D'ici juin 2025, le gouvernement indien prévoit que tous les dispositifs électroniques vendus dans le pays doivent disposer d'un connecteur USB-C. En somme, Apple aura deux choix : changer le port Lightning de ses iPhone précédent l'iPhone 15 ou se résoudre à ne plus vendre ses anciens modèles en Inde.

En Inde, Apple vend actuellement plusieurs générations d'appareils : iPhone 13, iPhone 14 et iPhone 15. D'ailleurs, la marque écoule plus facilement ses modèles de génération précédente, puisque proposés à des prix plus attractifs. Alors que l'Inde est l'un des marchés les plus dynamiques sur le secteur du smartphone, le manque à gagner est énorme pour Apple.

La marque américaine a ainsi d'ores et déjà contesté la décision du gouvernement indien et rencontré de hauts responsables. La firme de Cupertino n'a également pas hésité à mettre un coup de pression à l'Inde : si la mesure devait s'appliquer, alors Apple en finirait avec l'ensemble des usines de productions d'iPhone et autres appareils localisés en Inde, avec pour conséquence la suppression de milliers d'emplois et l'abandon d'investissements massifs dans le pays.