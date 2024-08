Apple diffuse une mise à jour iOS 17.6.1 pour l'iPhone, ainsi qu'iPadOS 17.6.1 pour l'iPad et macOS Sonoma 14.6.1 pour l'ordinateur Mac. Ces mises à jour estivales plutôt inattendues sont annoncées avec des correctifs importants. Pourtant, Apple n'évoque pas le comblement de vulnérabilités de sécurité.

Le principal objectif de ces mises à jour de maintenance est de corriger un bug. En l'occurrence, un problème empêchant l'activation et la désactivation de la protection avancée des données. Advanced Data Protection fait référence à une fonctionnalité optionnelle pour iCloud.

Il est ainsi possible d'étendre le chiffrement de bout en bout à divers services iCloud supplémentaires, parmi lesquels les sauvegardes iCloud, Notes et Photos. " Personne d'autre que vous ne peut accéder à vos données chiffrées de bout en bout, pas même Apple, et elles restent protégées, même en cas de fuite de données dans le cloud ", écrit Apple.

À souligner que par défaut, iCloud applique déjà le chiffrement de bout en bout pour de grandes catégories de données sensibles.

Des utilisateurs dûment informés

Apple ne précise pas l'ampleur du bug ayant touché le paramétrage d'Advanced Data Protection pour iCloud.

Selon 9to5Mac, il s'agirait d'un petit nombre d'utilisateurs. Le cas échéant, ils ont été confrontés à un message d'erreur lors d'une tentative d'activation de cette protection avancée des données. Une tentative de désactivation était en outre inopérante.

Suite à l'installation d'iOS 17.6.1, iPadOS 17.6.1 et macOS 14.6.1, les utilisateurs ayant eu maille à partir avec le bug seront invités à se rendre dans les paramètres et à vérifier s'ils souhaitent par exemple toujours désactiver la protection.