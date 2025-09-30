Une première mise à jour d'iOS 26 vient corriger des défauts de jeunesse. Au programme, la correction de bugs avec iOS 26.0.1. " Cette mise à jour apporte des correctifs importants et des améliorations pour votre iPhone, et résout des problèmes ", écrit Apple.

Les notes de version d'iOS 26.0.1

Les connexions Wi-Fi et Bluetooth pouvaient parfois être interrompues sur les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro.

La connexion à un réseau cellulaire pouvait être impossible chez un petit nombre d'utilisateurs d'iPhone après la mise à jour vers iOS 26.

Les photos prises dans certaines conditions d'éclairage avec les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro pouvaient comporter des artefacts inattendus.

Les icônes d'apps pouvaient apparaître vierges après l'ajout d'une teinte personnalisée.

VoiceOver pouvait être désactivé chez certains utilisateurs après la mise à jour vers iOS 26.

La mise à jour iOS 26.0.1 permet également de corriger une vulnérabilité de sécurité CVE-2025-43400 qui a été découverte par les équipes d'Apple. Sans mention d'un indice de dangerosité, il est fait mention d'un problème d'écriture en dehors des limites prévues en mémoire.

La faille affecte FontParser. Son exploitation permet à une police de caractères malveillante spécialement conçue d'entraîner l'arrêt inopiné d'une application ou la corruption de la mémoire du processus.

Une " surprise " iOS 18.7.1

En marge d'iOS 26.0.1, Apple publie aussi une mise à jour iOS 18.7.1 pour les iPhone n'ayant pas encore effectué la mise à niveau vers iOS 26.1.

Annoncée pour des correctifs de sécurité importants, la mise à jour iOS 18.7.1 semble toutefois uniquement se concentrer sur la correction de la vulnérabilité de sécurité CVE-2025-43400.