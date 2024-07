Alors que Samsung a dévoilé sa sixième génération de smartphones pliables, Apple reste encore étranger au sujet. Certes tous les fabricants ne se sont pas lancés dans le format, mais il est étonnant de voir qu'une marque aussi prestigieuse qu'Apple ne se soit pas intéressée plus tôt à ce type d'appareils qui rencontrent un franc succès.

En coulisses, Apple développe un iPhone pliable depuis quelques années déjà. De premiers brevets ont été repérés dès 2018, et l'on évoquait une probable sortie pour 2023, sans que cela ne se concrétise toutefois.

Apple n'a jamais confirmé officiellement travailler sur l'appareil, mais il se murmure désormais qu'une sortie serait prévue pour 2026.

La marque prendrait ainsi son temps pour compenser son retard : depuis 7 ans déjà, Samsung a peaufiné sa copie et d'autres marques comme Honor ont également montré une certaine maitrise dans le sujet. Impossible pour Apple de lancer un appareil qui ne serait pas au niveau de la concurrence, il faudra donc que la marque propose un dispositif novateur et véritablement à la hauteur.

Il se dit ainsi qu'Apple insisterait sur le développement de l'écran et de la fameuse charnière pour proposer une dalle parfaitement plate et sans trace, tout en conservant un dispositif très fin une fois refermé. Cela demanderait de développer des technologies qui prennent du temps, ce qui expliquerait le retard accumulé par Apple.

On peut également imaginer qu'Apple cherche à opérer une bascule plus globale de son catalogue afin de lancer d'un trait un iPhone pliable, mais également un MacBook et un iPad pliable.