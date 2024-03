Si l'iPhone est une star du marché de seconde main, cet appareil a disparu depuis plusieurs années de la propre boutique de produits reconditionnés d'Apple en France. Il vient d'y effectuer un retour inattendu cette semaine.

Apple expose pour le moment des iPhone 13, iPhone 13 Pro Max et iPhone 13 mini reconditionnés, en faisant notamment l'impasse sur l'iPhone 13 Pro. Pour ce retour en France, la proposition est moins étoffée que celle dans d'autres pays.

Par rapport aux prix d'origine, les remises d'Apple avec ses iPhone 13 reconditionnés vont de 15 % à 25 %. C'est moins généreux que ce qu'il est possible d'obtenir via des acteurs spécialisés dans le reconditionnement.

En phase avec des engagements environnementaux

Malgré des offres tarifaires moins aguichantes, Apple peut évidemment jouer sur la notoriété de sa marque de confiance. Le groupe précise que tous les modèles d'iPhone reconditionnés comprennent une nouvelle batterie, un nouveau boîtier externe, une garantie d'un an, la livraison et les retours gratuits.

" Tous les appareils reconditionnés sont emballés dans une nouvelle boîte avec l'ensemble des accessoires et câbles. Les matériaux et composants de qualité supérieure que renferme un iPhone reconditionné lui assurent une deuxième vie et réduisent son impact sur l'environnement ", écrit Apple.

C'est peut-être cette question environnementale qui a finalement décidé Apple à revenir sur son choix d'arrêter de vendre lui-même des iPhone reconditionnés en France. Cela ne faisait pas très sérieux par rapport à ses autres engagements pris en la matière... et auprès de Dame Nature.