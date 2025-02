Apple est une marque qui a cultivé une certaine image d'exception au fil des années, quitte à mettre une partie des utilisateurs de côté. Le géant américain espère toutefois toucher les clients au budget plus modeste avec ses appareils et pour ce faire, Apple a initié il y a quelques années de cela l'iPhone SE, un appareil plus accessible qui reprenait le design des smartphones quelque peu dépassés.

Cela devrait changer avec l'iPhone SE de 2025 puisque ce dernier abandonnera le bouton TouchID et misera sur le design de l'iPhone 14. Le fabricant de coques Spiegen n'a pas hésité à partager des rendus de ses prochains accessoires, présentant ainsi également le prochain smartphone d'Apple au passage.

Ce nouvel iPhone SE proposera un écran plus grand : 6,1 pouces de diagonale, à technologie OLED. Il troquera donc le TouchID pour le FaceID au niveau de la sécurisation biométrique pour se vouloir plus en phase avec les attentes des utilisateurs en 2025.

Côté concessions, ce sera la partie photo qui en fera le plus avec une simple caméra. Néanmoins, Apple pourrait malgré tout proposer de la photo de qualité grâce à l'intégration de sa puce A18 et des éléments d'intelligence artificielle et algorithmes permettant de sublimer les clichés. On sait depuis quelques années désormais que sur mobile, la partie logicielle est un élément essentiel de la partie photographie.

Apple devrait officialiser son appareil dans les jours qui viennent, la grosse interrogation reste le prix de l'iPhone SE 2025.